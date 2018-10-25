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İrem Sak: Ben Sivaslıyım, güç bende

İrem Sak, önceki gün Cihangir’deki bir restoran çıkışı görüntülendi.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 07:13..
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Ünlü oyuncu İrem Sak, önceki akşam arkadaş grubuyla Cihangir’deki bir restorandaydı. Mekandan geç saatlerde çıkan oyuncu, bir süre İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında dolaştı. Yürümekte zorlanan oyuncu, yerden aldığı küçük taşları sokak duvarlarına atmaya başladı.

İrem Sak: Ben Sivaslıyım, güç bende

"UYANIN ULAN"

Bir yandan da “Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan” diye bağıran oyuncuya, arkadaşları da aynı şekilde eşlik etti.

Oyuncu, bir mekan önünde gördüğü boks makinesine yumruk atarken görüntülendi. Patlayan flaşlar, Sak’ı durdurdu.

İrem Sak: Ben Sivaslıyım, güç bende

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