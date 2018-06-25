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İrfan Değirmenci İnce'ye isyan etti

CHP'li yandaş gazeteci İrfan Değirmenci, sosyal medyadan Muharrem İnce'nin açıklama yapmamasına isyan etti.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 07:56..
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İrfan Değirmenci İnce'ye isyan etti

Gazeteci İrfan Değirmenci, Kanal D'den kovulduktan sonra işsiz kalınca CHP'den milletvekili adayı olmuştu. Ancak daha sonra CHP'nin milletvekili aday listesinde yer alamayarak ortada kalmıştı.

HÜSRANA UĞRAYANLAR ARASINDAYDI

Buna rağmen CHP'ye bağlılığını sürdürerek sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerine devam eden Değirmenci dün gece hüsrana uğrayanlar arasındaydı.

CHP ve İnce'nin seçimi kaybetmesi sonrası Muharrem İnce'den bir açıklama gelmedi. İnce, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya mesaj atarak seçimi Erdoğan'ın kazandığını kabul ettiğini söyledi. Ancak bu durum kendisi de İsmail Küçükkaya gibi eski bir sabah sunucu olan Değirmenci'de hayal kırıklığı yarattı.

"BEN DE SABAH HABERİ SUNDUM, BANA CEVAP VERİN"

Değirmenci sosyal medya üzerinden İnce'ye şu mesajı gönderdi: "Bu seçimi bir sabah haberi sunucusuna attığınız mesajla bitirdiğinizi sanmıyorum. Eğer öyleyse ben de 10 yıl sabah haberi sundum. Bana da yanıt verin: Bir umudumuz sizdiniz. Neredesiniz? Birileri sizi kamera karşısına geçmekten alı mı koyuyor?

"İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA GÜVENMİYORUM"

Muharrem İnce, bize, halka, milyonlara çıkıp bir açıklama yapacak. Asla güvenmediğim İsmail Küçükkaya'ya yaptığı iddia edilen açıklamaya inanmıyorum. Bu oldu bittiyi kabul etmiyorum. Saygı da duymuyorum."

İrfan Değirmenci İnce'ye isyan etti

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