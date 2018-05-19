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İrfan Değirmenci'yi trolleyen Vatan Partili teyze

CHP'den aday adayı olan İrfan Değirmenci Anıtkabir'de gördüğü Yozgatlı teyzeyi CHP'li sandı ama teyze Vatan Partisi'ni destekliyordu ve haykırdı: Perinçek kazanacak.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 20:02..
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İrfan Değirmenci'yi trolleyen Vatan Partili teyze

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bayram dolayısıyla genç-yaşlı, kadın-erkek herkes Anıtkabir'e akın etti.

İRFAN DEĞİRMENCİ CANLI YAYINDA TROLLENDİ

Geçtiğimiz yıl Kanal D'den kovulduktan sonra Birgün gazetesinde yazmaya başlayan İrfan Değirmenci, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olarak Ankara'da Anıtkabir'deydi.

O esnada yanına gelen Yozgat Yerköy'lü Zeliha Çevirme ile "biz kazanacağız" muhabbeti yapan Değirmenci hiç beklemediği bir karşılığı duyunca şoke oldu. Çünkü Zeliha Teyze "Perinçek kazanacak" dedi.

İrfan Değirmenci'yi trolleyen Vatan Partili teyze VİDEO

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