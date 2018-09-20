taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.14065
Euro
7.19815
Altın
1201.724
Borsa
96878.16
Gram Altın
239.503

Irkçı Wilders'ten İslam karşıtı provokasyon

Hollanda’nın ırkçı liderlerinden Wilders, Hollanda'da İslami ifadelerin yasaklanması için yasa tasarısı önergesi sundu.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 11:38..
  1. Haberler
  2. Avrupa

QWEQ

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda'da İslami ifadelerin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı önergesi sundu.

Wilders önergesinde, camilerin ve İslam okulların kapanmasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve burkanın da yasak kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

"ÜLKEMİZİ İSLAM'DAN ARINDIRMALIYIZ"

Wilders, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Ülkemizi İslam'dan arındırmamız lazım. İslam, Hollanda'ya ait değil. İslam, nefret ve terörle eşittir. Yıllarca İslam'ı önlemek için hiçbir şey yapılmadı. Bu yüzden Hollanda'da İslami ifadelerin yasaklanması için yasa tasarısı önergesi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun Batı ülkelerinde bir ilk olduğunu belirten Wilders, "Camiler, İslam okulları, kapansın ve Kur'an ile burka yasaklansın. Diğer ülkelerin de bunu örnek almalarını umut ediyorum" ifadesini kullandı.

IRKÇI PROVOKASYON

Parlamentoda bulunan diğer partilerin liderleri ise Wilders'a tepki göstererek, böyle bir yasanın ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamına aykırı olduğunu dile getirdi.

Wilders'a acımaya başladığını ifade eden Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu da Wilders'in 14 yıldır aynı şeyleri söylediğini ve yaptığını, bir 14 yıl daha devam etse bile her zaman karşısında duracaklarını aktardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

61
Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

33
Trump: Benim bir adalet bakanım yok

Trump: Benim bir adalet bakanım yok

30
HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

72
Muarrem İnce İstanbul'a 'hayır' dedi

Muarrem İnce İstanbul'a 'hayır' dedi

108
Amanda Cerny İstanbul'da

Amanda Cerny İstanbul'da

13
Berat Albayrak açıklayacak: YEP için geri sayım

Berat Albayrak açıklayacak: YEP için geri sayım

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM