Irkçı Wilders'ten Le Pen'e kutlama

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders, Avrupa Parlamentosu'ndaki müttefiki Marine Le Pen'in Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalmasını, "Harika bir haber" olarak değerlendirdi.

"MİLLİYETÇİLER İÇİN GÜZEL BİR GÜN"

Geert Wilders, ilk tur sonuçları ile ilgili olarak, "Daha az göç, daha az Avrupa ve daha çok ulusal egemenlik isteyen, Fransa içinde ve dışındaki milliyetçiler için güzel bir gün" dedi.

CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Le Pen'e içten bir kutlama mesajı gönderdiğini belirten Wilders, ikinci tur zorlu geçecek olsa da Ulusal Cephe liderini Fransa Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyledi.