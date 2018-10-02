Irkçılar Hollanda'da cami önünde İslam'a hakaret etti

İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Fas kökenlilerin gittiği caminin önünde İslam karşıtı filmler açtı.

MÜSLÜMANLARA SALDIRILAR ARTIYOR

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan Irkçılar, İslam'a hakaret eden konuşmalar yaptı.

PEGIDA, geçen ramazan ayında iftar saatinde 5 cami önünde domuz etli mangal eylemi yapacağını duyurmuştu. Bunlardan bazıları belediyelerce iptal edilmiş, Laleli Camisi önündeki eylemden de yüzlerce kişinin yoğun tepkisi üzerine vazgeçilmişti.



