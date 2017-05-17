taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.725
USD
3,5710
EURO
3,9901
ALTIN
144,74
PETR
52,1400

İrlanda Başbakanı Enda Kenny istifa etti

İrlanda Başbakanı Enda Kenny, partisi Fine Gael'in liderliğini ve Başbakanlık görevini bırakma kararı aldı.

17.05.2017 - 23:24
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

İrlanda'da geçen yıl yapılan seçimin ardından azınlık hükümeti kurarak ikinci dönem Başbakanlığa gelen 66 yaşındaki Enda Kenny, görevini yerine yeni lider seçilene kadar sürdürecek.

Yeni liderin ise 2 Haziran'da atanması bekleniyor. Yarın başlayacak liderlik yarışında Kenny’nin yerine geçebilecek isimler arasında Hintli bir göçmenin oğlu Sosyal Koruma Bakanı Leo Varadkar ile babası daha önceden bakanlık yapan İskan Bakanı Simon Coveney yer alıyor.

İSTİFA GEREKÇESİ

Kenny'nin polis teşkilatı içindeki yolsuzluklarla mücadelede gösterdiği zafiyet nedeniyle istifasını verdiği düşünülüyor.

Maurice McCabe adlı bir polisin teşkilat içindeki yolsuzluklarla ilgili ifşaatının ardından McCabe’in adı hükümetin desteklediği bir internet sitesindeki listede "çocuk tacizcisi" olarak yer almıştı. McCabe’e yönelik iddialar, polisteki yolsuzlukların ifşasını cezalandırmaya dönük bir sindirme girişimi olarak yorumlanmış, Kenny de parlamentoda McCabe’den asılsız iddialar nedeniyle özür dilemişti.

McCabe'in "yüksek yerlerde" tanıdıkları olanlara polisin ayrıcalıklı muamele yaptığına ilişkin iddiaları 2014’te gündeme gelmişti. McCabe'in ifşaatıyla ilgili etkin bir soruşturma yapmadığı için eleştirilen dönemin Adalet Bakanı Alan Shatter istifa etmek zorunda kalmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM