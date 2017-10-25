İrlanda Cumhurbaşkanı haka dansıyla karşılandı

İrlanda Devlet Başkanı Michael D Higgins, Yeni Zelanda'da geleneksel Haka dansı ile karşılandı. Altı gün sürecek ziyaretin ilk günü Wellington'daki Parlamento binasında başladı.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEKLER

Ziyaretin amacı, İrlanda’nın Yeni Zelanda ile olan ilişkilerini güçlendirmek, Yeni Zelanda’daki İrlanda kökenlileri desteklemek, ticareti ve yatırımları teşvik etmek ve kültürel bağları güçlendirmek olarak belirtildi.

İrlanda devlet başkanı Haka dansıyla karşılandı VİDEO

GELENEKSEL TÖREN

Pōwhiri isimli geleneksel tören, ülke yerlileri Maorilerin 'Aynı havayı tek vücut olarak soluma' anlamına gelen 'burunlarına dokunma' hareketi ile başladı.