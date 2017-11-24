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İrlanda ile İngiltere arasında Brexit sınırı sorunu

Brexit görüşmelerinde ikinci aşamaya geçilmesi için, İrlanda ile sınır sorunu konusundaki ilerleme yetersiz kaldı.

Ajanslar | 24.11.2017 - 09:43
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İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Brexit görüşmelerinin önümüzdeki ay ticaret konusunda ikinci aşamaya geçmesi için ilerleme sağlanması gerekli olan Kuzey İrlanda ve Avrupa Birliği sınır sorunu konusunda yeterli ilerleme görmediklerini söyledi.

İrlanda ile İngiltere arasında Brexit sınırı sorunu

KUZEY İRLANDA SINIRINDA SORUN

Brüksel'in görüşmelerin ilerlemesi için çözüm istediği üç ana konudan biri olan, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra, İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda sınırı sorununun nasıl çözümleneceği merak ediliyor.

"DAHA FAZLA İNANDIRICILIĞA İHTİYAÇ VAR"

Parlamentoda dün bu konuda açıklama yapan Coveney, "Gelecekte İrlanda adasında var olan büyük bölümü (kağıt üzerinde olan) görünmez sınırın nasıl sürdürüleceğini çözmek için kullanacağımız parametreler hakkında daha fazla netlik ve daha fazla inandırıcılığa ihtiyacımız var" dedi.

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