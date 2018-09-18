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İrlanda'da hırsızlarla tek başına dövüşen yaşlı adam

İrlanda'nın güneyinde bir dükkana giren hırsızlar, para çalmak istedi, ancak 84 yaşındaki adam buna engel oldu.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 12:34..
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İrlanda'da hırsızlık için bir dükkana giren üç maskeli kişi, direkt kasaya yöneldi. Kasada bulunan parayı almak için ellerindeki çekiçler ve silahlarla kasada duran kişiyi korkutmak isteyen hırsızlar başarısız oldu.

HIRSIZLARLA MÜCADELESİNDE BAŞARILI OLDU

Dükkanda bulunan 84 yaşındaki Denis O’Connor, hırsızlara karşı koydu. Hırsızlarla boğuşan adam, hırsızları dükkandan uzaklaştırdı. Hırsızlar da dükkandan elleri boş çıkmak zorunda kaldı.

İrlanda'da hırsızlarla tek başına dövüşen yaşlı adam

İrlanda'da hırsızlarla tek başına dövüşen yaşlı adam ViDEO

YAŞLI ADAM 'KAHRAMAN' İLAN EDİLDİ

Anbean kaydedilen görüntüler; sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir ilgiyle izlendi. Hatta sosyal medya kullanıcıları yaşlı adamı 'kahraman' ilan etti.

İrlanda'da hırsızlarla tek başına dövüşen yaşlı adam

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