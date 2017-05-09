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İrlanda'da kayıp kumsal 33 yıl sonra geri geldi

İrlanda’nın en büyük adası Achill'in Dooagh köyünün 33 yıl önce meydana gelen fırtınada deniz, kumsalı yutmuştu.

09.05.2017 - 11:21
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33 yıl önce 1984 yılında meydana gelen fırtınadan sonra kumlarının yutulmasıyla kayalık, taşlık bir alana dönüşen kumsal turistler ile büyük gelir kaybına uğrayan köy halkını hayal kırıklığına uğratmıştı.

SAHİL ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ

Son iki yıldır ise şiddetli Kuzey rüzgarları taşıdıkları binlerce ton kum ile bir zamanlar kum plajları ile turistlerin akın ettiği sahili eski haline getirdi.

Dooagh Köyü halkı 1984 yılında kumsallarının kaybolmasından sonra kapanan onlarca hotel, pansiyon ve restoranın tekrardan açılmasıyla eski güzel günlere dönmenin hayalini kurmaya başladılar.

İrlanda'da kayıp kumsal 33 yıl sonra geri geldi

Bundan önce 1890’lı yıllarda yine kum plajlarını kaybeden Dooagh köyü halkının umudu; plajlarına geri gelen kumların bu sefer uzun süre kalıcı olması.

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