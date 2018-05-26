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İrlanda'da kürtaj referandumu

İrlanda’da sandık çıkış anketleri, seçmenin kürtajı yasaklayan yasal düzenlemenin kaldırılması yönünde oy kullandığını gösterdi.

AA | 26.05.2018 - 17:20..
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İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, dün gerçekleştirilen oylamanın ardından sandık çıkış anketlerine göre halkın büyük çoğunluğunun kürtajı yasaklayan yasal düzenlemenin kaldırılması yönünde oy kullandığını açıkladı.

İrlanda'da kürtaj referandumu

YÜZDE 69 KÜRTAJ YASAĞINA "HAYIR" DEDİ

Varadkar, “Halkımız konuştu. Modern bir ülke için modern bir anayasaya sahip olmamız gerektiğini söyledi.” dedi.

Sandık çıkış anketlerine göre, İrlanda’da halkın yüzde 69’u kürtajı yasaklayan yasal düzenlemenin kaldırmasını istedi.

İrlanda'da kürtaj referandumu

KÜRTAJ SERBESTİSİ 12 HAFTAYA ÇIKACAK

Referandumda 'evet' oyu çıkarsa 12 haftaya kadar olan hamileliklerde kürtaj yasağının kaldırılması planlanıyor.

HİÇBİR ŞEKİLDE KÜRTAJA İZİN VERİLMİYORDU

Şimdiye kadar İrlanda'da kürtaj tamamen yasaktı. Kadınların tecavüz ya da ensest ilişki sonucu hamile kalması ya da anne veya ceninin yaşamasının tıbben mümkün görülmemesi durumunda bile izin verilmiyordu.

İrlanda'da kürtaj referandumu

Tüm bunlara rağmen kadınların yurt dışında kürtaj yaptırmasına izin veriliyordu. İngiliz Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılda 3 bin İrlandalı kadın kürtaj olmak için yurt dışına çıkıyor. 1980 ile 2016 yılları arasında ise bu sayının 170 bin olduğu tahmin ediliyor. Kürtaj için en çok tercih edilen ülke ise İngiltere. Ayrıca pek çok kadın da yasa dışı yollarla yurtdışından kürtaj hapı getirtiyor.

YASAK İHLALİNE 14 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Söz konusu düzenlemeye göre kürtaj yasağını ihlal edenlere 14 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

İrlanda'da kürtaj referandumu

BİR KADIN ÖLDÜKTEN SONRA İSTİSNA GELDİ

Ekim 2012'de 31 yaşındaki bir anne adayı, hamileliğinin 17'nci haftasında 'listera enfesiyonu' adında bir iltihap kapmıştı. Doktorlar kesin düşük tehlikesi bulunan anne adayına, bebeğin kalbi attığı için uzun süre müdahalede bulunmamıştı.

Bebeğin kalp atışları durduktan sonra tıbbî müdahaleyle hamilelik sonlandırılsa da, genç kadın kan zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybetmişti.

İrlanda'da kürtaj referandumu

Bu olay ülke çapında büyük yankı uyandırmış, yapılan kitle gösterileri sonucu hükümet, 2014'te yürürlüğe koyduğu bir istisnaî düzenleme ile, annenin gebeliğe bağlı hayatî tehlike taşıması durumunda kürtaja izin vermişti. İrlanda Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, bu sebeple bugüne kadar yalnızca 25 kürtaj yapıldı.

İrlanda'da kürtaj referandumu

TÜRKİYE'DE DURUM

İsteğe bağlı kürtaj 10 haftaya kadar yapılırken sağlık sorunları ile ilgili kürtaj için sınır 24 haftaya kadar olup yasal ihlal durumunda yapan da yaptıran da cezaya mahkum olur.

İrlanda'da kürtaj referandumu

İrlanda'da kürtaj referandumu

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