İrlandalı boksör turist tazminat davası açtı

İrlandalı turist Mohammed Fadeldabbous, kavgada kendisini yaraladığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan Şenol Palan hakkında 101 bin TL'lik tazminat davası açtı.

KIRIK KOLUNA PLATİN TAKILDI

İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'un avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davanın dilekçesinde; Mohammed Fadeldabbous'un yaşanılan olay sonucunda haftalarca dil bilmediği ve herhangi bir sigortası olmadığı için kolu kırık ve yara almış kafasıyla evde oturmak zorunda kaldığı, kendi imkanlarıyla özel bir hastanede kolundan ameliyat olduğu ve öncesinde kırık olan kolu yeniden darbe aldığı için bu kez koluna platin takıldığı belirtildi.

"MADDİ KAYBA UĞRADI, KİŞİLİK HAKLARI ZEDELENDİ"

Fadeldabbous'un haksız eylem sonrasında dava tarihine kadar hiçbir şekilde çalışmadığı ve halen çalışmakta güçlük çektiği ifade edilen dilekçede, maddi kayba uğradığı vurgulandı. Dilekçede, Mohammed Fadeldabbous'un “alkolik olduğu ve içki almak için saldırıya giriştiği davalılar tarafından yalan haber olarak röportaj verdikleri" belirtilerek manevi zarara uğratıldığı da ifade edildi. Davalılar taradından Fadeldabbous'un “hiç yoktan kavga çıkaran, saldırgan ve agresif bir kişi olarak 80 milyonluk ülkeye lanse edildiği" ve böylece kişilik haklarının zedelendiği anlatıldı.

101 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

“Turizm, tatil ve seyahat için gelmiş olduğu ülkede saldırıya uğramış olması sonucunda uğramış olduğu elem, keder ve ıstırabına ancak oranca yüksek bir tazminat ile dindirilebilmesi mümkün olacaktır" denilen dilekçede, 100 bin TL manevi ve bin lira maddi olmak üzere 101 bin lira tazminat talebinde bulunuldu.