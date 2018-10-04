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İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu

Marmaris'te girdiği kuyumcudan bir pırlanta yüzük çalan İrlandalı turist, yakalanınca yüzüğü yuttu.

DHA | 04.10.2018 - 04:55..
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Dün öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen olayda, tatil için bir gün önce Marmaris'e gelen İrlanda uyruklu, 54 yaşındaki İan Camppel alışveriş yapma bahanesiyle bir kuyumcuya girdi.

40 BİN DOLARLIK YÜZÜĞÜ YUTTU

Pırlantaları görmek istediğini söyleyen Camppel iddiaya göre tezgahtarın bir anlık dalgınlığından faydalanarak 40 bin dolar değerindeki tektaş pırlanta yüzüğü avucunun içine sıkıştırarak dükkandan çıkmak istedi. Durumu fark eden tezgahtar şüpheliyi kapıda durdurunca Camppel avucundaki yüzüğü yuttu.

İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu

İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu

YA DIŞKI YOLUYLA YA DA AMELİYATLA ÇIKARILACAK

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri İan Camppel'ı ifadesinin almak üzere emniyete götürdü. Camppel'ın buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine kuyumcudaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis Camppel'ın yüzüğü çaldığını belirledi. İan Camppel savcının talimatıyla yuttuğu yüzüğün midesinden çıkarılması için Marmaris Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Burada gerekli işlemlerin yapılmasının ardından yüzüğün dışkı yoluyla çıkarılamaması durumunda cerrahi yöntemlerin kullanılacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu

ULTRASONDA TESBİT EDİLDİ

İsminin açıklanmasını istemeyen kuyumcu ise, "Pırlanta 2.5 kırat ağırlığında ve piyasaya satış değeri 40 bin dolardır. Şu anda çalan turistin bağırsağında olduğu ultrasonda tespit edildi. Bir an önce pırlantanın çıkarılmasını bekliyorum. Şikayetçiyim" dedi.

İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu

İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu

İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu

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