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İrlandalı turist tıbbi müdahale istedi

Üç gündür hastanede polis nezaretinde yedirilip içirilerek, dışkılama yoluyla yuttuğu pırlantayı çıkarması beklenen İrlandalı turiste kolonoskopi uygulanacak.

İHA | 06.10.2018 - 11:45..
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Marmaris'te önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, müşteri gibi geldiği sarraf dükkanında değerli yüzüklere bakan 54 yaşındaki İrlandalı turist Lan Campel, bir yüzüğü çalmış bu olayda güvenlik kamerasına yansımıştı.

DOĞAL YOLLARDAN ÇIKARAMADI

Durum fark edilince 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü yutarak ortadan yok etmek isteyen Lan Cambel, polis nezaretinde 3 gün boyunca Marmaris Devlet Hastanesinde yuttuğu mücevheri doğal yollarla atması beklendi.

Röntgende görünen mücevherin doğal yollarla çıkmaması üzerine adliyeye intikal eden olayda mahkeme sağlık açısından sıkıntılı olabileceği gerekçesi ile tıbbi müdahaleye izin vermedi.

KOLONOSKOPİ İSTEĞİ

Yaklaşık iki gündür gündem olan ve yuttuğu 40 bin dolar civarında değere sahip pırlanta dolayısı ile hastanede polis gözetiminde yatan 54 yaşındaki İrlandalı Lan Cambel, pırlantayı dışkısı ile atamayınca kolonoskopi istedi.

Özel bir hastanede bu isteğinin yerine getirilmesini isteyen İrlandalı turist, polis nezaretinde istediği hastaneye sevk edildi.

İrlandalı turist tıbbi müdahale istedi

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