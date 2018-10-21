Irmağa düşen araçtaki aileyi sudan çıkardı

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde Kurtboğan Köprüsü mevkisinde Alaattin K.’nın kullandığı 55 DG 760 plakalı otomobil, Mehmet Gümüş’ün kullandığı 19 AH 049 plakalı otomobille çarpıştı.

FIRIN ÇALIŞANI YARDIMA KOŞTU

Çarpışma sonucu ırmağa uçan otomobilde sıkışan ve baygın durumundaki sürücü Gümüş, eşi Sibel ve 1 yaşındaki kızları Elif Beren’i çevreden yetişen ekmek fırını çalışanı Muammer Kiraz adlı vatandaş kurtardı.

"ALLAH RIZASI İÇİN YARDIM ETTİM"

38 yaşındaki ekmek fırını ustası, o anda yaşadıklarını anlattı. Kiraz, “Araba ters dönmüştü. Önce bayanı çıkardım, sonra beyefendiyi aldım. Emniyet kemeri bağlıydı. Biraz zor çıkardım. Sonra çocuğu gördüm, suyun üzerindeydi. Çocuğu da aldım. Sağlık ekipleri geldi. Doktor elimden alıp kalp masajı yapmaya başladı. Allah rızası için yardım ettim. İnşallah kurtulurlar” diye konuştu.

Can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonuyla görüntülendi. İtfaiye ve polis ekiplerinin de yardımıyla ırmaktan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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