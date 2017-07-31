Irmakta başını kayaya çarpan gencin cesedine ulaşıldı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dün girdiği ırmakta başını kayalara çarparak kaybolan 18 yaşındaki Alpay Çiçek'in cesedine, sabah yapılan arama çalışmalarıyla kaybolduğu noktanın 300 metre ilerisinde ulaşıldı.

BAŞINI KAYAYA ÇARPTI

Manavgat'a bağlı Beşkonak Mahallesi'ndeki Köprüçay Irmağı'na dün arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden Alpay Çiçek, ırmak üzerindeki tarihi taş köprünün yanından saat 16.00 sıralarında suya atladı. Başını su içinde kayaya çarpıp bilincini kaybeden Alpay Çiçek, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

VATANDAŞ DA ARAMALARA KATILDI

Beşkonak Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan 2 astsubay, 8 er ile 2 jandarma devriyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma personeli, AFAD ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü'nden sualtı arama ekibi ve aracı, Beşkonak ve Karabük mahallelerinden iyi derecede yüzme bilen 20 vatandaş ve 10 rafting botuyla dün hava kararana kadar arama çalışmaları yapıldı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

300 METRE İLERİDE BULUNDU

Bu sabah saat 06.30'da Alpay Çiçek'in bulunması için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 18 personel, Antalya Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'nden arama ekibi, AFAD, AKUT, Manavgat UMKE ve sağlık ekipleri yeniden arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucu Alpay Çiçek'in cansız bedeni suya atladığı yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde, 2.5 - 3 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılan Alpay Çiçek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.