taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1521
Euro
7.25255
Altın
1201.98
Borsa
99506.44
Gram Altın
237.998

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak için girdiği Yıldız Irmağı'nda boğularak yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Sadettin Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 24.09.2018 - 18:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivas merkez Kılavuz İMKB İlkokulu'nda sınıf öğretmeni, evli ve 3 çocuk sahibi Sadettin Şahin, ailesi ile birlikte piknik yapmak ve balık tutmak için Yıldız Irmağı yakınına geldi. Burada tulum giyerek ırmağa giren Şahin, bir süre sonra suda gözden kaybolmaya başladı. Kısa sürede sulara gömülen Sadettin Şahin'i yakınları ırmaktan çıkardı. Baygın haldeki Şahin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadettin Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hastanedeki otopsi işleminin ardından öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi. Sınıf öğretmeni Sadettin Şahin için bugün Huzur Mahallesi Bilal-i Habeşi Cami'nde cenaze namazı kılındı. İkinci namazı sonrası kılınan cenaze namazına öğretmenler ve Şahin'in öğrencileri katıldı. Cenazeye katılan Sadettin Şahin'in öğrencilerinin oldukça üzgün olduğu görüldü.

Sadettin öğretmenin büyük oğlu Mustafa Şahin de babasının cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Sadettin Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Otomotilde ÖTV düzenlemesi

232
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

38
Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı

Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı

51
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

199
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

152
Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

146
Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

218
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM