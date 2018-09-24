Irmakta boğulan öğretmen defnedildi

Sivas merkez Kılavuz İMKB İlkokulu'nda sınıf öğretmeni, evli ve 3 çocuk sahibi Sadettin Şahin, ailesi ile birlikte piknik yapmak ve balık tutmak için Yıldız Irmağı yakınına geldi. Burada tulum giyerek ırmağa giren Şahin, bir süre sonra suda gözden kaybolmaya başladı. Kısa sürede sulara gömülen Sadettin Şahin'i yakınları ırmaktan çıkardı. Baygın haldeki Şahin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadettin Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hastanedeki otopsi işleminin ardından öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi. Sınıf öğretmeni Sadettin Şahin için bugün Huzur Mahallesi Bilal-i Habeşi Cami'nde cenaze namazı kılındı. İkinci namazı sonrası kılınan cenaze namazına öğretmenler ve Şahin'in öğrencileri katıldı. Cenazeye katılan Sadettin Şahin'in öğrencilerinin oldukça üzgün olduğu görüldü.

Sadettin öğretmenin büyük oğlu Mustafa Şahin de babasının cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Sadettin Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

































