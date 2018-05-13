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İş adamı görünümlü dolandırıcılara operasyon

Ankara'da kendilerini iş adamı olarak tanıtan ve vatandaşı yaklaşık 5 milyon TL zarara uğratan 16 kişilik çete çökertildi.

İHA | 13.05.2018 - 05:17..
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Kendilerini iş adamı olarak tanıtan ve lüks arabalarla gezip Park Caddesi, Ümitköy ve İncek gibi Başkentin lüks semtlerinde emlak-oto kiralama adı altında dükkan açıp vatandaşa güven veren Kenan Y. isimli şahsın öncülüğündeki 16 kişilik çete, çok sayıda vatandaşı dolandırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

İş adamı görünümlü dolandırıcılara operasyon

3 YÖNTEMLER VATANDAŞI MAĞDUR ETTİLER

Ekipler tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipte çetenin, 1. yöntem olarak arabaların değerinden yüksek teklifte bulanarak araç sahiplerini yemeklere lüks kafelere götürerek güven sağlayan şebeke paranın bir kısmını verip geri kalanını senetle ödemeyi vaat ederek dolandırdıkları. 2. yöntem olarak, parayı noter huzurunda EFT yaptım diyerek üzerlerine alıp daha sonra el çabukluğuyla EFT’yi iptal edip araçları üzerine alarak aynı gün içerisinde değerinden düşük miktarda araçları sattıkları. 3. yöntem olarak ise Ankara dışından araç almak için Ankara’ya gelen şahısları aracı alma bahanesiyle oyalayarak aracın vekaletini alıp, mağdurdan irtibatı kesip vekaletle satışı gerçekleştirip irtibat numaralarını değiştirmek gibi 3 yöntem kullandıkları tespit edildi.

İş adamı görünümlü dolandırıcılara operasyon

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eski sabıkalılar tarafından "Madrabaz Çetesi" olarak adlandırılan grubun Ankara merkezli gerçekleştirdikleri 24 olayı deşifre etti. Ekipler bu tespitten sonra Kenan Y. isimli şahsın kurduğu 16 kişilik organize çetenin evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişide kıskıvrak yakalandı. Çete üyelerinden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli şahıs denetimli serbest kalırken, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İş adamı görünümlü dolandırıcılara operasyon

VATANDAŞTAN 5 MİLYON LİRA ÇALDILAR

Çete üyelerinin ev iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek, çok sayıda mermi, araç vekaleti ve satış sözleşmelerine el konuldu. Ayrıca ekipler tarafından organize çete üyelerinin işledikleri şuçlarla vatandaşı yaklaşık 5 milyon TL zarara uğrattıklarını tespit etti.

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