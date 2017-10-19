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İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

19.10.2017 - 02:44
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İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a dönen iş adamı Kavala'ya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı'nda gözaltı işlemi uygulandı.

Daha sonra Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Osman Kavala halkın çoğunluğu tarafından Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınan bir işadamı. Pek bilinmeyen tarafları ise çok derin.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM

Çözüm süreci döneminde Ahmet Türk'ün Abdullah Öcalan'a önderdiği rehber isimlerden birisi de Osman Kavala'ydı. Sırrı Süreyya Önder'den Abdullah Öcalan'a selam gönderen Osman da kendisiydi.

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

"SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ"IN FİKİR BABASI

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son yıllarda dilinden düşmeyen 'Seni başkan yaptırmayacağız' sloganını, Sırrı Süreyya Önder'e aşılayan da aslında Osman Kavala'nın olduğu belirtilmişti.

İLK İŞLERİNDEN BİRİ TSK'NIN F-16 İHALESİNE GİRMEK OLDU

Babasının vefat etmesinin ardından aile şirketinin başına geçen Osman Kavala, TSK'nın F-16'larının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalelerini alması olur.

Kavala, LORAL firmasının ürettiği bir sistemin F-16'larda kullanılacağını öğrenince 150 milyon dolar sermayeyle bu firmayla ortak olup MİKES şirketini kurar. Aralık 1988'de 345 milyon dolarlık F-16 modernizasyonunun 160 uçaklık ilk paket ihalesi sonuçlanır ve ihaleyi MİKES kazanır.

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

HOLLANDA'NIN TÜRKİYE DÜŞMANI SİYASETÇİLERİ ÇILDIRDI

2014''ten bu yana Hollanda'da İşçi Partisi'nin Avrupa Parlamentosu üyeliğini yapan Kati Piri, Twitter hesabından Osman Kavala'nın alınmasına tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, "Osman Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Avrupa Parlamentosu'nda serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim" şeklinde açıklama yaptı.

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

Kati Piri daha önce Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin sözler de söylemişti. 16 Nisan yapılan referandum için demokratikliğin bittiği yönünde görüş bildiren Piri, Türkiye'nin AB'ye alınmaması yönünde çalışacağını da belirmişti.

HOLLANDA KAVALA İÇİN TUTUŞTU

Bir zamanlar Gezi olaylarını Avrupa Parlamentosu'na taşıyan, Türkiye'de 2014'te yapılan yerel seçimler için AB'nin gözlemci göndermesi gerektiğini söylemiş, Macar asllı bir Hollandalı; Marietje Schaake. Aynı zaman da Avrupa Parlamentosu üyesidir.

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

Osman Kavla'nın gözatına alınmasının ardından Schaake, "Hangi dayanakla gözaltına alındı." diyerek hemen harekete geçileceğini belirtti.

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