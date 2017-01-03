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İş adamı Reina'daki dehşet gecesini anlattı

Terör saldırısından yara almadan kurtulan Bilecikli sanayici Haldun Aynur, dehşet dakikalarını anlattı.

AA | 03.01.2017 - 02:57
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Bilecik 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 'Dekomer' mermer şirketinin sahibi Haldun Aynur, Reina'daki terör saldırısı sırasında kendisinin de orada olduğunu belirtti. Saldırıda yara almadan kurtulduğunu belirten Aynur, yaşadığı korkunç geceyi şöyle anlattı:

"Arkadaşlarla birlikte bir oteldeydik. Bir arkadaşım 'Reina'ya gidelim' dedi. Beraber çıktık Reina'ya gittik. 15 dakika veya yarım saat geçti dışarıdan silah sesleri geldi. Çok yüksek müzik sesi vardı. Bodyguardlarla birisi kavga etti, havaya ateş açtılar sandım ama sonradan bir patlama sesi duydum. Ardından tekrar silah sesleri gelince yanımdaki arkadaşa dedim 'eyvah terör saldırısı var.' Hemen barın üstünden atladık. Yere yattık. İçeride büyük çığlıklar, korkunç bir atmosfer vardı. Biz hiç yerimizden kıpırdamadan orada durduk. Korkunç bir geceydi. Ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Televizyonda 7-8 dakika diyorlar ama bize saatler gibi geldi bu olay. Daha sonra silah sesleri kesilince barın oradan çıktık, sürüne sürüne kapı girişine gittik. Yerde bir sürü insan vardı, ölü yaralı bilemiyorum. Onların yanlarından üstlerinden geçtik. O sırada zaten polis girdi içeriye bizleri dışarıya çıkarttı. Üzerimde kan olunca beni ambulansa götürdüler. Üzerimde kan vardı. Doktora 'sıcağı sıcağına kurşun hissedilmiyor mu?" dedim. Muayene ettiler bir şey olmadığını sadece üzerime kan bulaştığını söylediler. 'Hastaneye sevk edelim psikolojik tedavi için' dediler gerek yok dedim. Bir taksiye binip otele gittim."

İş adamı Reina'daki dehşet gecesini anlattı

"TAKSİM'E CANLI BOMBA OLUR KORKUSUYLA GİTMEDİK"

Reina'yı güvenli yer olduğu için tercih ettiklerini söyleyen Haldun Aynur, "Çok ilginç. O gece biz Taksim veya Nişantaşı'nı düşünüyorduk. Oralarda biraz gezeriz diye. Fakat canlı bomba olur korkusuyla gitmedik. En güvenli yerlerden birisi Reina diye düşündük" dedi.

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