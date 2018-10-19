İş adamının şüpheli ölümünde İsrail mafyası iddiası

Olay, dün akşam saat 17.30 sularında Fener Mahallesi’nde bulunan falezlerde meydana geldi.

Falezlerin kenarında bulunan parkta gezintiye çıkan bir vatandaş, kayalıkların uç kısmında bir şahsın yüzüstü bir şekilde hareketsiz olarak yattığını fark etti. Vatandaşın 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

PİYASAYA BORCU VARDI

Olay yerine gelen Antalya Emniyetine bağlı ekiplerin incelemesi sonucu şahsın isminin Mehmet Nalbant (60) olduğu belirlendi. Şahsın üzerinden ayrıca 2 sayfalık bir de mektup çıktı. Mektupta, Mehmet Nalbant’ın pırlanta işi yaptığı ve piyasaya borçları olduğu ancak 800 bin dolar alacağı olmasına rağmen alacaklarını tahsil edemediği ve bu yüzden intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

“Ailem ve arkadaşlarım sizden çok özür diliyorum” diye başladığı mektupta Nalbant’ın ayrıca, 100 dönümlük arazisi olduğunu belirterek, “Pırlanta toptancısının İsrail mafyasında, yurt dışında güçlü kontakları var. Tehditle arazilerim elimden alındı. Bugün arazilerin değeri 8-9 milyon civarında. Borcumun 3 katı da alacağım var. Telefonda, whatsapp yazışmalarımda her şey var” dediği ileri sürüldü.

Pırlantacının yakınları ise intihara inanamadıklarını ve cinayetten şüphelendiklerini belirterek, “Kaç defa battı, her defasında ceketini alıp çıktı. Daha sonra yeniden toparladı. İsrail mafyasından şüpheleniyoruz” dedi.

ADLİ TIP RAPORU AYDINLATACAK

Cinayet şüphesi üzerinde de duran polis, mektup ve bardaktaki sıvıyı incelemek üzere çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Nalbant’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





