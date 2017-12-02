İş arkadaşlarına kocasını öldürttü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Nursu Yırtıcı, sabaha karşı babasına telefon edip, eşi Ahmet Yırtıcı'nın (56) gece kendisini ve 3,5 yaşındaki çocuğunu odaya kilitlediğini, ardından bazı sesler duyduğunu anlattı.

"BİZİ ODAYA KİLİTLEDİ"

Kızının anlattıkları üzerine eve gelen, kızını ve torununu odadan çıkartan baba, damadı Ahmet Yırtıcı'yı yatak odasında sırtından ve kasığından bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Nursu Yırtıcı'yı gözaltına aldı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Emniyette bilgisine başvurulan ve cep telefonu incelenen Yırtıcı'nın gece iş yerinden arkadaşı Abdülkadir E. ve Mustafa A. ile mesajlaştığı anlaşıldı. Bunun üzerine gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir E. ve Mustafa A. ile Nursu Yırtıcı tutuklandı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI İDDİASI

Suçlarını itiraf eden zanlıların, uyuşturucu bağımlısı Ahmet Yırtıcı'nın eşini sürekli darbetmesi üzerine plan yaptığı, eşi uyuduğunda Abdülkadir E. ve Mustafa A'yı eve alan Nursu Yırtıcı'nın kendini ve çocuğunu odaya kilitlemesinin ardından iki arkadaşın Yırtıcı'yı öldürdüğü ortaya çıktı.