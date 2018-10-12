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İş Bankası'nın temelinde Hindistan'dan gelen yardım var

Hindistan'daki Müslümanların Atatürk'e gönderdiği paralar kullanılarak İş Bankası kurulmuştu.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 09:14..
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  2. Ekonomi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Hindistan'daki Müslümanlar aralarında para toplayarak mücadelenin lideri Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdi.

250 BİN LİRA

Atatürk, savaş döneminde kullanılan paranın artanını İş Bankası'nın kuruluşunda sermaye olarak ortaya koydu.

Bankanın temelini oluşturan bu paranın miktarı 250 bin liraydı.

Toplam sermaye ise 1 milyon liraydı.

BİTMEYEN TARTIŞMALAR

1938 yılında hayata gözlerini yuman Atatürk; mal varlığının büyük kısmını CHP'ye bırakması üzerine, İş Bankası hissesi yıllar boyunca siyasi ve hukuki tartışmalara neden oldu.

YÜZDE 28.09'LUK HİSSE

CHP'nin İş Bankası'nda sahip olduğu yüzde 28.09'luk hisse yeniden gündemde.

AK PARTİ-MHP MUTABAKATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hisselerin hazineye devredilmesi için yasal düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Erdoğan'ın bu açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Avukat Alp Yılmaz, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini değerlendirdi.

69. VE 67. MADDELER

A Haber mikrofonuna konuşan Avukat Yılmaz, "Bu paraların geliş kaynağı itibarıyla bu hisselerin hazineye devredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun hukuksal boyutu da var. Anayasa'nın 69. maddesinde çok açık bir hüküm var. Diyor ki; siyasi partiler ticari faaliyette bulunamaz. Siyasi partiler kanununun 67. maddesi de var. Aynı hüküm, aynen orada geçerli. Normal şartlarda siyasi partinin bakkal bile işletmesi kanunen mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İş Bankası'nın temelinde Hindistan'dan gelen yardım var

Alp Beyaz: İş Bankası'ndaki CHP hisseleri hazineye devredilmeli VİDEO

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