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İş bulamayınca 36 metrelik kuleye çıkıp intihara kalkıştı

Şanlıurfa'da iş bulamayan 22 yaşındaki genç, 36 metrelik kuleye çıkıp intihar girişiminde bulundu.

05.04.2017 - 17:52
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Öğleden sonra kent merkezinde bulunan Ceylanpınar Belediyesi'ne ait ve üzerinde GSM şirketlerinin baz istasyonları bulunan 36 metre yüksekliğindeki kulede meydana gelen olayda, kuleye çıkan Ahmet Ç., iş bulamadığı için atlayacağını söyledi.

POLİSLER İKNA EDEMEDİ, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GELDİ

Ahmet Ç.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı önlem alırken, polisler ise konuştuğu genci aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran'ın da gelip bir süre konuştuğu genç, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına olumlu yanıt verip aşağıya indi.

İş bulamayınca 36 metrelik kuleye çıkıp intihara kalkıştı

İş bulamayınca 36 metrelik kuleye çıkıp intihara kalkıştı

İş bulamayınca 36 metrelik kuleye çıkıp intihara kalkıştı

İş bulamayınca 36 metrelik kuleye çıkıp intihara kalkıştı

İş bulamayınca 36 metrelik kuleye çıkıp intihara kalkıştı

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