taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.700
USD
3,5912
EURO
3,9167
ALTIN
146,16
PETR
51,9500

İş bulma vaadiyle 35 kişiyi 4 milyon lira dolandırdı

Bursa'da kendisini iş adamı olarak tanıtıp 35 kişiyi dolandıran 47 yaşındaki Ersel Aydın, yakalanarak gözaltına alındı.

26.04.2017 - 13:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Bursa'da kendisini 'iş adamı' olarak tanıtan Ersel Aydın, 2011 yılında tanıştığı 35 yaşındaki M.S.'yi yanına şoför olarak işe aldı. Kendisinin birçok ilde yol projelerini yaptığını, hatta Denizli'de bir barajın yapımını gerçekleştirdiğini ve bir bakanla da ortaklığının olduğunu öne süren Aydın, gösterdiği lüks yaşamla M.S.'nin güvenini kazandı.

250 BİN LİRA ALARAK 500 BİN DOLAR VERECEĞİNİ VAAD ETTİ

M.S.'ye kendisinin gizli bir görevde olduğunu belirterek, belirli aralıklarla toplam 250 bin lira alarak karşılığında 500 bin dolar vereceğini vaad etti. Ayrıca geçen yıl M.S.'nin amcasının oğlu 34 yaşındaki F.S. ile de tanışan Ersel Aydın, F.S.'yi de iş bulma vaadiyle belirli aralıklarla toplamda 86 bin lira dolandırdı. Ersel Aydın'dan şüphelenen F.S., Aydın'ı arayarak iş bulup bulmadığını ve parasının ne olduğunu sorarak görüşme talebinde bulundu. Aydın, kendisiyle Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki Kent Meydanı'nda görüşebileceğini, yanında para da getirmesini, istedi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

F.S. durumu polis ekiplerine de bildirerek Kent Meydanı'na gitti. Ersel Aydın'ın F.S. ile dün görüştüğü sırada gelen Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Aydın'a kimlik sorması üzerine İbrahim Özen isimli sahte kimlik gösterdi. Yapılan incelemede kimliğin sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri Aydın'ı gözaltına aldı.

İş bulma vaadiyle 35 kişiyi 4 milyon lira dolandırdı

35 KİŞİYİ 4 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Aydın'ın 2010 yılından beri arandığını, 6 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin 22 ilde 35 kişiyi yaklaşık olarak 4 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Ersel Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Aydın’ın yakalanmasının duyulmasının ardından şikayetçi sayısının artabileceği belirtildi.

İş bulma vaadiyle 35 kişiyi 4 milyon lira dolandırdı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

614
Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

175
Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

38
TSK PKK'nın haberleşme merkezini vurdu

TSK PKK'nın haberleşme merkezini vurdu

126
Emniyet'te FETÖ operasyonu

Emniyet'te FETÖ operasyonu

53
Terör örgütü PYD'nin örgütsel yapısı

Terör örgütü PYD'nin örgütsel yapısı

325
Yunanistan ve İtalya sığınmacılara bakamıyor

Yunanistan ve İtalya sığınmacılara bakamıyor

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM