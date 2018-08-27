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İş dünyası ülkemizi başarıyla temsil ediyor

Türk iş adamları ticaretteki uluslararası seferberliği sürdürüyor. MKM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul Mozambik Sanayi ve Ticaret Fuarı'na katıldı.

Özel Haber | 27.08.2018 - 17:54..
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MKM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, T.C. Mozambik Büyükelçisi Zeynep Kızıltan'ın da katıldığı başkent Maputo'da düzenlenen Mozambik Ticaret ve Sanayi Fuarı'nda MKM Grup projeleri olan Polana Plaza ve Hotel İstanbul'u Mozambik Başbakanı Carlos Agostinho do Rosário ve bakanlara tanıttı.

İş dünyası ülkemizi başarıyla temsil ediyor

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Mart 2011'den itibaren Büyükelçilik bünyesinde Türkiye-Mozambik ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirterek iş adamlarına teşekkür etti.

İş dünyası ülkemizi başarıyla temsil ediyor

Kızıltan'a destekleri için teşekkür eden Kösemusul, "Türk iş dünyası olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin ekonomik hedefleri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türk iş dünyamız kararlı ve cesaretli adımlar atmaya devam ediyor. Mozambik ile ticaret hacmimizin daha ileri noktalara taşınacağını görüyorum. Bizler de bu süreçte yer almaktan mutluyuz. Projelerimizde ülkemiz ihracatına katkı sağlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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