İş dünyasından Zeytin Dalı'na tam destek

Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na her taraftan olduğu gibi iş dünyasından da destek geldi. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini defalarca dile getirildiğine dikkat çeken iş dünyası, uluslararası kurallardan doğan hakkın kullanıldığını belirterek, "Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder." dedi.

İTO: KARARIN ARKASINDAYIZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon için, "Türk iş âlemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Kahraman ordumuza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



"Zeytin Dalı Harekatı"nın hedefinin Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve oradaki mazlum halka barış getirmek olduğunu belirten Oran, şöyle konuştu:



"Türkiye güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini günlerden beri söylüyordu. Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Bizler Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder. Mevzu ülkemizse biz her türlü fedakâlığa hazırız. Daha çok çalışır, daha çok üretiriz."

MÜSİAD: OPERASYON MEŞRU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, harekata iş dünyası olarak destek verdiklerini belirterek, "Bu operasyon en başından sonuna kadar meşrudur." dedi.

ÇELİK-İŞ SENDİKASI: ORDUMUZUN YANINDAYIZ

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus harekâtın camialarınca olumlu karşılandığını ifade etti. Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de, bu operasyonun yapılmasının zorunlu hale geldiğinin altını çizdi. Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) "Ordumuzun yanındayız" mesajı yayınladı.

TÜSİAD: YÜREĞİMİZ ASKERLERİMİZLE

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte" diyerek, "Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir." ifadelerini kullandı.

TOBB: GEREKEN MESAJ VERİLECEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vererek, "Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması açısından başlatılan harekat, terör örgütlerine gereken mesajı verecektir." dedi.

DEİK: ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİĞİMİZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, "Önceliklerimizin başında, güvenliğimiz geliyor. Ülkemizin güvenliğini ve bölgenin barışını sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonunun başarıyla amacına ulaşmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

İHKİB: ALLAH ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise, "Allah Ordumuzu muzaffer eylesin." mesajını paylaştı.

PİYASAYA OLUMLU ETKİ ETMESİ BEKLENİYOR BEKLENİYOR

Afrin operasyonun piyasalar tarafından da günlerdir fiyatlandığı için ciddi kayıplar yaratması beklenmiyor. Bunun yanı sıra bir belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle kısmen olumlu yanı olduğu da belirtiliyor.

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, "Türkiye, operasyonu uluslararası toplumun bilgisi dahilinde uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmekte. Harekât planlandığı gibi sürdükçe piyasa oynaklığını etkilemeyecek. Hedeflere ulaşıldıkça piyasaya pozitif yansımalarını görebiliriz." dedi.

BORSA YÜKSELİŞ, DOLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise, piyasaları ciddi anlamda bozacak bir gelişme öngörmediğini kaydederek, "Olumsuz bir gelişme olmazsa, borsa tekrar yükselir, dolar düşer." söyledi.