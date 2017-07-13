İş hanındaki 45 iş yerine hırsızlık şoku

İstanbul Fatih'te bulunan 5 katlı iş hanına saat 03.00 sıralarında çatıdan 2 kişi girdi. Hırsızlar daha sonra el fenerleriyle gezdikleri koridorlarda tespit ettikleri güvenlik kameralarını kırdı.

Sadece bir iş yerinin güvenlik kamerasının görüntüleyebildiği hırsızlar gün ışığıncaya kadar 45 iş yerini tek tek kapılarını kırarak soydu. Ofisleri talan eden 2 şüpheli gün ışımadan kayıplara karıştı.

Olay iş yeri sahipleri ve çalışanların sabah iş hanına gelmesiyle ortaya çıktı. Kargo ofisi soyulan İbrahim Aras, "Burada toplam 45 ofis var. Bunların içerisinde; kargo şirketi, lojistik bürosu, avukatlık bürosu, fotoğraf stüdyosu, güzellik merkezi gibi iş yerleri var. Tüm ofislerin kapılarını kırıp para ve altın gibi değerli eşyaları çalmışlar. Ciddi bir zarar söz konusu. Sadece benim yaklaşık 4 bin lira para ve altınımı almışlar" dedi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Polise şikayette bulunduğu belirten Kenan Özgal ise, "Çelik kasamı patlamışlar. Kasada 8 bin 300 lira, 100 euro ve altınlarım vardı. Hepsini götürmüşler" diye konuştu. Ofisine hırsızların girdiği bir başka iş yeri sahibi Yılmaz Süleymanoğlu de "Anahtarla kapıyı açmak için yöneldim; baktım ki kapı kırılmış. Koridorlardaki diğer kapıların da kilitlerinin kırıldığını fark ettim. Kasamdaki bin 156 liramızı çalmışlar. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

45 İŞ YERİ OLAN HANDA BEKÇİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bekçinin olmadığı belirtilen iş hanındaki soygunun boyutuyla ilgili inceleme sürüyor.





