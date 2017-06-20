İş Mahkemeleri Tasarısı komisyonda kabul edildi

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının görüşmelerine tasarının tümü üzerinde söz alan HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, işçi haklarını savunulması gereken bir konumda olunması gerekirken, tasarıda işçiler aleyhine düzenlemeler olduğunu bildirdi.

CHP VE HDP KARŞI ÇIKTI

İrmez, "Eğer patron işçiye hakkını verirse uyuşmazlık ortaya çıkmaz. Patronun arabulucu aracılığı ile işçiye haklarını tam vermesini beklemek abesle iştigaldir." dedi.

"ARABULUCUĞUN ZORUNLU HALE GELMESİ DOĞRU DEĞİL"

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, tasarıyla ilgili ilgisiz birçok alanda düzenlemenin getirildiğini belirtti.

Tasarıyla arabuluculuk kurumunun zorunlu hale getirildiğine işaret eden Yılmaz, "Arabuluculuğa yöntem olarak olumlu bakmamıza rağmen bunun zorunlu hale getirilmesini en azından bu yola müracaat edilmesinin zorunlu hale getirilmesini doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, "Milli yargıyı bir tarafa bırakarak öncelikle işçiyi başka bir koşulda masaya oturmaya zorluyoruz." ifadesini kullandı.

"ÇÖZÜM TARAFLARIN KABULÜNE BAĞLI"

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, tasarıyla getirilen çözümün, ihtilaflarda işçi dahil tarafların kabulüne bağlı olduğunu vurguladı. İşçinin özgür iradesiyle kabul edemeyeceği öneri ortaya çıktığında işçinin bunu kabul etmek zorunda olmadığını belirten Öztürk, "Bu düzenlemenin işçi aleyhine olduğu görüşlerine katılmıyorum." dedi.

"HÜKÜMET OLARAK İŞÇİ LEHİNE TUTUM KOYDUK"

Tasarıyla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tasarının işçiyi koruyan bir düzenleme olduğunu bildirdi. İşçinin aleyhine bir düzenleme olmadığını belirten Bozdağ, "İşçi ve işveren temsilcileriyle konuştuk. İşçi ve işveren arasında yüzde yüz bir mutabakat tasarısı değil. İşçi ve işveren ihtilaflarının tamamında, hükümet olarak işçi lehine tutum koyduk." dedi.

Tasarıyla, işçiyi koruyan adımlar attıklarını dile getiren Bozdağ, tasarıda işçiyi mağdur eden bir düzenleme olmadığını vurguladı.

"İŞ DÜNYASINA DA KAZANDIRIYOR"

Bozdağ, tasarıyla, işçinin alacağına daha erken sürede kovuşmasının sağlanacağına dikkati çekerek, "Attığımız adımın doğru olduğuna inanıyoruz. Bu düzenleme iş dünyasına da kazandırıyor." ifadesini kullandı.

İşçi ve işverenin güçlü olmasını istediklerini belirten Bozdağ, "Her iki tarafın çıkarına olması daha güzel olur ama tam uzlaşmayı yapamıyoruz. Bu düzenleme şu haliyle işçi lehine olduğu gibi işveren için de düne göre daha iyi bir durumu içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.