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İş yeri teslimlerinde KDV indirimi

KDV indirimi, Bakanlar Kurulu kararıyla iş yerleri teslimlerinde uygulanan KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 09:30..
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İş yeri teslimlerinde KDV indirimi

kdv

Ekonomide canlanmanın sağlanması amacıyla bir dizi önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemlerden en çok ses getireni ise ülkemizde öncü sektör olarak görülen inşaat sektöründeki konut satışlarında KDV oranının indirilmesiydi.

İŞ YERİ TESLİMİNDE DE KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Konut teslimlerinde alınan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesinin ardından bir hamle de iş yerleri için geldi.

Buna göre Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

İŞYERİ TESLİMİ NEDİR

492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerince, iş yeri ve konutun tapu ve kadastrolama işlemleri harca tabi tutuluyor. Bu miktar ödenince de satış gerçekleşiyor.

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