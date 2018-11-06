İş yerinde göğsüne kızgın demir saplanan kişi öldü

Bartın'ın Kurtköy mevkiinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki demir çelik fabrikasında çalışan 35 yaşındaki Ramazan Yaman, geçirdiği kaza sonucu vefat etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gece vardiyasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Ramazan Yaman'ın çalıştığı sırada meydana gelen iş kazasında göğsüne kızgın demir saplandı.

İş arkadaşlarının haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 salık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ramazan Yaman'ın Karabüklü, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazanın ardından fabrikada çalışmalara ara verilirken, jandarma tarafından da soruşturma başlatıldı.