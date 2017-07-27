İş yerinde oyun oynamak verimi artırıyor

ABD'de yapılan bir çalışmaya göre, iş yerinde video oyunu oynamak sanılanın aksine verimi düşürmüyor, artırıyor.

STRESİ ALIYOR

University of Central Florida'da yapılan araştırmaya göre, iş yerinde video oyunu oynayan çalışanların stres seviyesinde gözle görülür bir düşüşü yaşanıyor.

Söz konusu düşüş ise çalışanların motivasyonuna ve verimliliğine olumlu yönde etki ediyor.

Video oyunu oynamasına izin verilmeyen çalışanlarda ise stres düzeyinde düğer gruba oranla ciddi oranda fark olduğu kayda alındı.