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İş yerinde saldırıya uğrayan Öncebe hayatını kaybetti

Gaziantep'te iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Savaş Öncebe hayatını kaybetti.

16.10.2017 - 06:35
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Savaş Öncebe (38), Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi Hamdi Kutlar Caddesi'ndeki iş yerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

İş yerinde saldırıya uğrayan Öncebe hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İş yerindekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Öncebe, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öncebe'nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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