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İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan 3'ü 18 yaşından küçük olduğu için serbest bırakıldı.

03.10.2017 - 17:20
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Buca'da elektronik ürün satışı yapan bir işyerinden hırsızlık olduğu şikayeti üzerine harekete geçti.

İşyerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Bunun üzerine yapılan operasyonda M.E.D. (18), D.D. (16), E.D. (16) ve Y.K. (15) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.D. tutuklanırken yaşları 18'den küçük olan üç zanlı serbest bırakıldı.

İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Öte yandan şüphelilerin işyerine girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin taşlarla camı kırarak işyerine girmeleri ve elektronik eşyaları alıp kaçmaları yer alıyor.

İzmir'de iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında VİDEO

İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

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