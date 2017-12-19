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İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu

Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

DHA | 19.12.2017 - 18:42..
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Akşam saatlerinde Malatya Çevreyolu'nda meydana gelen olayda, Muhammed İkbal A., yanındaki tabancayı çekip, işyerinden çıkan Mahmut D.'ye doğru ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Mahmut D., kanlar içinde yere yığılırken onu yaralayan Muhammed İkbal A. olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Mahmut D., çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Muhammed İkbal A.'nın yakalanması için çalışma başlatırken yaralama olayının nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu


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