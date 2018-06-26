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İş yerine sansar girince şaşkınlığa uğradı

Çorum'da bir iş yerine giren sansarı görenlerin panikle verdiği ilginç tepkiler güldürdü.

İHA | 26.06.2018 - 09:15..
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Çorum’da caddede panik halindeki bir sansar, Halim Çatal’a ait iş yerine girdi. Sansar bir anda önünden geçip dükkanına girince panik yapan iş yeri sahibinin ne olduğunu anlamaya çalışırken verdiği tepkiler, ilginç görüntüler oluşturdu.

GÖREN PANİK OLDU

Daha sonra hızlıca koşmaya başlayan sansar, iş yerini kısa sürede turladı. İş yeri sahibi ve arkadaşı davetsiz misafiri dışarı çıkarmaya uğraşırken sansarla karşılaşanlar da korkarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sansar daha sonra iş yerinden çıktı.

Hem korkutan hem de güldüren bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İş yerine sansar girince şaşkınlığa uğradı ViDEO

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