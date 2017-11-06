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İş yerlerinde Türkçe isim zorunluluğu gelebilir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "İş yerlerinde bizden bir isim varken yabancı isim kullanılmasın" dedi.

06.11.2017 - 02:16
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"Türk Patent Kurumu, iş yerlerine Türkçe isim mecburiyeti getirebilir" diyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkçe'nin her zaman muhafaza edilmesi gerektiğini savunarak, "Dilimiz onurumuzdur, şerefimizdir, haysiyetimizdir." dedi.

Türk Dil Kurumunun medyaya yönelik özel bir girişim başlatması çağrısında bulunan Aydemir, "Gazetelerde, web sitelerinde musahhih çalıştırılması şartı getirilmesine yönelik çaba sarf edilmelidir" dedi.

İş yerlerinde Türkçe isim zorunluluğu gelebilir

"YABANCI İSİM 100 BİN LİRA OLSUN"

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun, yabancı çağrışımı yapan şirket ya da ürün isimlerine izin vermemesi gerektiğini, hatta Türkçe isim mecburiyeti getirebileceğini vurgulayan Aydemir, "Eğer yabancı isim için izin verecekse de Türkçe isminde alınacak bir patentin değeri bin lira ise yabancı isimle alındığı zaman 100 bin lira olmalı. Caydırıcılığı olsun, bizden bir isim varken yabancı isim kullanılmasın." diye konuştu.

İş yerlerinde Türkçe isim zorunluluğu gelebilir

Aydemir, belediyelerin iş yerlerinden tabela vergisi alırken, yabancı isimli tabelalardan daha fazla vergi alması önerisinde de bulundu.

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