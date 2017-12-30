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Isaac Singer’ın Keçi Zlate ve Başka Öyküler kitabı

Nobel Ödüllü yazar Isaac Bashevis Singer’ın “Keçi Zlate ve Başka Öyküler” Celâl Üster çevirisiyle Can Çocuk Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 09:37..
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Maurice Sendak’ın resimleriyle genç okurlar için 7 halk masalından oluşan Amerikalı yazar Isaac Bashevis Singer’ın kaleme aldığı, Newbery Onur Ödülüne değer görülen Keçi Zlate ve Başka Öyküler, okurları aptallar köyü Çelm’e götürüyor.

Kitabın resimlerinde Vahşi Şeyler Ülkesikitabıyla çocuk edebiyatında dünya çapında tanınan Maurice Sendak’ın imzası var.

KEÇİ ZLATE VE BAŞKA ÖYKÜLER

Köyün en ünlü aptalları —aynı zamanda en yaşlıları ve en ahmakları— Yedi İhtiyarlar’dır. Tabii köyde daha az aptallar da vardır: şapşal, sorumsuz bir damat, gece uyurken ayakları birbirine dolanan dört kız kardeş, öldüğünü zanneden genç bir adam ve diğerleri…

Isaac Singer’ın Keçi Zlate ve Başka Öyküler kitabı

Nobel Ödüllü usta hikâye anlatıcısı Isaac Bashevis Singer’in ahmaklar, iblisler, Şleimel’ler ve Keçi Zlate gibi sıra dışı kahramanlara yer verdiği bu yedi halk masalını, Vahşi Şeyler Ülkesinde adlı kitabıyla Caldecott Ödülü’ne ve Amerikan Ulusal Sanat Madalyası’na değer görülen Maurice Sendak resimledi.

Isaac Singer’ın Keçi Zlate ve Başka Öyküler kitabı

Isaac Bashevis Singer

Yazar: Isaac Bashevis Singer

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Celal Üster

Çizer: Maurice Sendak

Baskı yılı: 2017

Syf: 110

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Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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