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İşadamı Azaphan'ı soydular

İşadamı Dinçer Azaphan'ın evine giren 3 hırsız, ziynet eşyası ve paranın yanı sıra değerli eşyaları da çalıp kayıplara karıştı.

22.05.2017 - 09:06
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sd

Florya'da geçen çarşamba günü saat 15.00'te meydana gelen olayda işadamı, 3 yardımcı elemanının bulunduğu evinden spor yapmak için ayrıldı. Ardından lüks bir otomobille gelen şık giyimli 1'i kadın 3 hırsızdan biri, apartmanın güvenlik görevlisini oyaladı.

İMZALI GALATASARAY FORMALARINI DA ÇALDILAR

2 hırsız ise Azaphan'ın dairesinin kilidini kırarak içeri girdi. Zanlılar, evdeki 3 kişiye yakalanmadan içeride bulunan imzalı 10 Galatasaray forması, saatler, ayakkabılar gibi eşyalar ile bir miktar para ve ziynet eşyasını çalıp geldikleri lüks otomobille kaçtı. Çalınanların değerinin 200 bin TL olduğu belirtildi.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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