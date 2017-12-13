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İşadamı uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

İzmir'de ünlü bir ayakkabı firmasının kurucusu Nimet Tarlak, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlu Burak Tarlak'ı silahla vurdu.

DHA | 13.12.2017 - 08:08..
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31 yıldır faaliyet gösteren bir ayakkabı firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan işadamı Nimet Tarlak'ın (56) uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu Burak Tarlak, önceki akşam işyerine geldiği babasından para istedi.

BIÇAK ÇEKEN OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Babası para vermeyi reddedince de aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Burak Tarlak, bıçakla babasına saldırdı. Babası da ruhsatlı tabancasını çekerek, oğlunu iki kurşunla öldürdü.

İşadamı uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

"UYUŞTURUCU KULLANIYORDU"

Gözaltına alınan babanın ifadesinde, "Oğlum yıllardır çalışmıyor. Uyuşturucu da kullanıyor. Bunun için de sürekli benden para istiyordu. Bu nedenle aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Tartışma sırasında kendimi kaybettim, ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

2 AY ÖNCE BABA OLMUŞ

Öldürülen Burak T.'nin (24), 2 ay önce baba olduğu ortaya çıktı.

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