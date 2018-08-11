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İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 26 yaralı

Manisa Kula-Alaşehir yolunda freni patlayan servis aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 26 kişi yaralandı.

İHA | 11.08.2018 - 09:56..
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Kula-Alaşehir yolu Söğütler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Uşak’tan işçileri alarak Kula istikametinden Alaşehir istikametine seyir halinde olan A.K. yönetimindeki işçi servisi, freni patlamasıyla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

26 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 100 metre derinliğindeki şarampolde 30 metre sürüklenen işçi servisinde bulunan 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 26 yaralı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, 110 AKS ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 26 yaralı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Ayşenur Türkmen, Bayram Arslan, Hanım Çekit, Nurgül Çekit, Emine Işıkalan ve Sibel Kılınçarslan Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar ise çevredeki ilçe devlet hastaneleri ve özel hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 26 yaralı

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 26 yaralı

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 26 yaralı

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