İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 16 yaralı

Olay, Karataş Bulvarı Doğankent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 63 ZV 887 dorse plakalı tır yolda giderken bir fabrikaya dönmek istedi. Bu sırada aynı yol üzerinde ilerleyen ve içerisinde tarım işçileri olan 01 ZN 672 plakalı midibüs duramayıp tıra çarptı.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin kazayı görüp olay yerine gelmesi üzerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada tır ve midibüs yanmaya başlayınca 110 ekipleri de gelip yangını söndürdü. Yaralanan 16 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralananların yakınları olay yerine gelip sinir krizi geçirdi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken bulvarın trafiğe kapatılması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.