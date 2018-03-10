İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü 10 yaralı

Akseki'deki kaza, midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla gerçekleşti. Kazada 10 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Mehmet Tüylü idaresindeki karayolu işçilerinin bulunduğu 07 YUP 82 plakalı midibüs, Akseki-İbradı Karayolu Çamlıyokuş mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, midibüsteki Zekeriye Parlakşahan olay yerinde hayatını kaybetti. Midibüste sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan 10 işçi, Manavgat Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.