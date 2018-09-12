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İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Aracın uçuruma düşmemesi, olası bir faciayı önledi.

DHA | 12.09.2018 - 09:53..
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Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Güneydamlar - Bahadırlar karayolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Sarıgöl'ün kırsal Şehdavutlar Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini Sarıgöl ovasındaki bir üzüm bağına götüren Efraim Öz (27) yönetimindeki 45 L 4749 plakalı otobüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi.

İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı

Yaklaşık 15 metre sürüklenen otobüs, 70 metrelik uçurumun kıyısında durabildi. Aracın uçuruma düşmemesi, olası bir faciayı önledi.

İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı

Kazada araç şoförü Öz'ün de aralarında bulunduğu 32 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen yaralılardan 22'si taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı

İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı

İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı

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