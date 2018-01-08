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İşçinin kopan kolunu hastaneye sağlık ekipleri yetiştirdi

Adıyaman'da fabrikada çalışan bir işçi kolunu makineye kaptırdı. İşçinin kopan kolunu sağlık ekipleri hastaneye yetiştirdi.

İHA | 08.01.2018 - 02:20..
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Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan Mehmet Yeksek, bir anlık dalgınlıkla kolunu fabrikada bulunan bir makineye kaptırdı. Makineye kaptırılan işçinin yardımına ilk olarak çalışma arkadaşları koştu.

İşçinin kopan kolunu hastaneye sağlık ekipleri yetiştirdi

Kolu omzundan kopan Mehmet Yeksek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi Mehmet Yeksek, hastanede tedavi altına alınırken makineye kaptırılan kol, makineden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İşçinin kopan kolunu hastaneye sağlık ekipleri yetiştirdi

112 Acil Sağlık ekipleri kolu hastaneye ulaştırma telaşına düştü. Makineden Mehmet Yeksek’e, ait olan kolu teslim alan 112 Acil Sağlık ekipleri kolu hastaneye ulaştırmak için kısa sürede harekete geçti. Hızlı bir şekilde hastaneye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kolu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan uzman doktorlara teslim etti. Kolun hastaneye gelmesiyle birlikte yaralı işçi Mehmet Yeksek, ameliyata alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İşçinin kopan kolunu hastaneye sağlık ekipleri yetiştirdi

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