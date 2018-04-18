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İşe bisikletle gidip gelen emniyet müdürü

İzmir Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, ilçede bisiklet kullanımını artırmak ve örnek olmak için işe bisikletle gidip geliyor.

AA | 18.04.2018 - 17:40..
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Her sabah mesaiye bisikletiyle gelip giden İzmir Aliağa Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, ilçedeki kamu kurumlarına da yazı göndererek, bu konuda talepte bulunanlara yardımcı olmayı amaçlıyor.

Uğurtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardan bu yana bisiklet kullandığını ve mesaiye bisikletle gidip geldiğini, şu anda kendisiyle birlikte bir komiserin daha bisiklet kullandığını anlattı.

BİSİKLETLİ POLİS TİMLERİ SAYISI ARTACAK

İlçede amirleri ile birlikte 6 kişilik bir bisikletli polis ekibi oluşturduklarını, sahil bandı ve trafiğe kapalı alanlarda görev yapan bu polislerin halk tarafından da olumlu karşılandığını belirten Uğurtaş, bisikletli polis timleri sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

İşe bisikletle gidip gelen emniyet müdürü


"İŞE BİSİKLETLE GİDECEĞİM DİYENE BİZ HEDİYE EDECEĞİZ"

Personelinden isteyen herkese bisiklet vereceğini, ilçede bisiklet kullanımının yaygınlaşması için diğer kamu kurumlarının da dahil olacağı "Hayatı Emniyetle Pedalla" projesini başlattıklarını ifade eden Uğurtaş, şöyle konuştu: "Tüm kurumlara yazı yazdık. İşe gelip giderken bisiklet kullanmak isteyen veya 'Mesaideyken bisiklet kullanmak istiyorum' diyenin taahhüdünü kabul edip onlara da sponsorlar vasıtasıyla bisiklet ve kask hediye etmek istiyoruz. İster 1 ay ister 1 yıl binsin. Biz bunun takibini sağlayamayız ama birim amirlerine bunun takibini sağlattıracağız. Bisiklet kullanımı konusunda bir kısmını bile kazansak kardır. Bisikletli sayısı arttıkça trafikteki saygı da fazla olacak. Bu proje ile ilgili sponsor çalışmalarımız var. Projemizdeki amaç doğaya karbondioksit salınımını azaltmak, park derdine bir nebze olsun çözüm bulmak, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yardımcı olmak. Bu konuda örnek ilçe olmak istiyoruz."

İşe bisikletle gidip gelen emniyet müdürü

İşe bisikletle gidip gelen emniyet müdürü


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