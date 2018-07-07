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İşe giriş-çıkışı yapılan çalışanların işsizlik maaşı sorunu

Çalışanların işten çıkarılma durumunda hakları olan işsizlik maaşını alabilmesi için, son 4 ay kesintisiz çalışıyor olması gerekiyor.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 09:36..
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Tüm çalışanların, işten çıkarılma durumunda kendisini güvende hissetmesini sağlayan işsizlik maaşını alabilmeleri için, birçok şart bulunuyor.

SON 4 AY İÇERİSİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR OLMAK GEREKİYOR

İşsizlik maaşını alabilmenin en önemli koşullarından biri, çalışanın son 120 günde kesintisiz çalışıyor olması. Yani herhangi bir sebeple son 4 ay içerisinde işe giriş-çıkışı yapılan kişiler, işsizlik maaşı alma hakkını kaybediyor.

Diğer bir önemli koşul ise, son 3 yılda 600 gün olan sigorta prim sayısının dolmuş olması gerekiyor.

İşe giriş-çıkış yapılanlar işsizlik maaşı alabilir mi? VİDEO

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