İşe giriş-çıkışı yapılan çalışanların işsizlik maaşı sorunu

Tüm çalışanların, işten çıkarılma durumunda kendisini güvende hissetmesini sağlayan işsizlik maaşını alabilmeleri için, birçok şart bulunuyor.

SON 4 AY İÇERİSİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR OLMAK GEREKİYOR

İşsizlik maaşını alabilmenin en önemli koşullarından biri, çalışanın son 120 günde kesintisiz çalışıyor olması. Yani herhangi bir sebeple son 4 ay içerisinde işe giriş-çıkışı yapılan kişiler, işsizlik maaşı alma hakkını kaybediyor.

Diğer bir önemli koşul ise, son 3 yılda 600 gün olan sigorta prim sayısının dolmuş olması gerekiyor.

İşe giriş-çıkış yapılanlar işsizlik maaşı alabilir mi? VİDEO