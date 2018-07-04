İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

24 Haziran seçimleri geride kaldı ama seçim gecesi yaşananlar ve CHP'nin seçim sonuçlarını takip ettiği sistemin çökmesi akıllarda tazeliğini koruyor.

24 Haziran gecesi sonuçları yanlış gösteren ve seçmenleri kandıran Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"YSK BİZDEN ÖĞRENECEKTİ"

"Seçim gecesi telefon uygulaması, seçim ekranının çalışmamasını geçtim, 150 yıllık telefon teknolojisini bile çalıştıramamışlardı. Halbuki bu uygulamayı geliştiren CHP'liler 'YSK bile bizden öğrenecek sonuçları gerekirse yapay zeka bile kullanacağız' diye bayağı iddialı cümleler kurabilmişlerdi. Halkı aptal yerine koyanlarla bir daha çalışma yapmayacağımı öğrenmiş oldum."





"7 MİLYON LİRA DEĞİL 80 BİN LİRA HARCADIK"

Bu açıklamalardan sonra çöken sistemin CHP'ye ne kadara mal olduğu da merak konusu olmuştu. Ortaya 7 milyon liraya mal olduğuna dair iddialar atılmış, ancak herhangi bir açıklama gelmemişti.

Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yeni bir açıklama yaptı ve çalışmayan bu sistem için 7 milyon lira değil 80 bin lira harcadıklarını söyledi.