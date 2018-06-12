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İSG sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yeterliliklerin test edildiği sınavın sonuçlarını adaylara duyurdu.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 15:25..
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20 Mayıs pazar günü yapılan sınavın sonuçlar Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarından erişime açıldı. ÖSYM, sınavla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"20 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavına (2018-İSG 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup "İşyeri Hekimliği Testinde yer alan 49 numaralı" soru ile "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testinde yer alan 44 numaralı" sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Haziran 2018 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir."

İSG sınav sonuçları açıklandı

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